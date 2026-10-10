Διπλή επίθεση σε διμοιρίες των ΜΑΤ στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Οι δύο συντονισμένες επιθέσεις

Συγκεκριμένα, στη μια παρά 20, πέντε άτομα βγήκαν από την οδό Τζαβέλλα στα Εξάρχεια και επιτέθηκαν με πέτρες, μπουκάλια και ένα πυροτέχνημα στη διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά.

Σχεδόν ταυτόχρονα, μια άλλη ομάδα πέντε ατόμων βγήκαν από την οδό Τσαμαδού και πέταξαν τέσσερις μολότωφ και ένα γκαζακι στη διμοιρία που ήταν στην οδό Στουρνάρη.

Άφαντοι οι δράστες στα στενά των Εξαρχείων

Ο μηχανισμός δεν εξερράγη και θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά για τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Από τις δύο επιθέσεις δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ενώ δεν έγιναν συλλήψεις καθώς οι δράστες πρόλαβαν να εξαφανιστούν στα στενά της περιοχής.