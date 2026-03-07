Έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (7/3), σε είσοδο πολυκατοικίας στα Εξάρχεια, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Δεληγιάννη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν έναν ή δύο αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, αποτελούμενους από γκαζάκια στην είσοδο του κτιρίου.

Ακολούθησε έκρηξη, η οποία προκάλεσε φθορές στην τζαμαρία καθώς και στα μάρμαρα της εισόδου της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η αστυνομία, η οποία συλλέγει στοιχεία και αναζητά τους δράστες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης.