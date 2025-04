Το φως της ημέρας ανέδειξε την έκταση των χθεσινοβραδινών συγκρούσεων στα Εξάρχεια, μεταξύ νεαρών και δυνάμεων της αστυνομίας.

Η περιοχή στους πρόποδες του Λόφου του Στρέφη και συγκεκριμένα στις οδούς Καλλιδρομίου και Εμ. Μπενάκη θυμίζει λίγο από…Ουκρανία. Καμένα αυτοκίνητα, κάδοι και έντονη μυρωδιά από δακρυγόνα και καμένο πλαστικό, συνθέτουν την εικόνα της περιοχής.

Ο απολογισμός των χθεσινών συγκρούσεων μεταξύ νεαρών και ΜΑΤ- οι οποίες κράτησαν περίπου μία ώρα – καταμετρά 21 καμένα αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 5 καταστράφηκαν ολοσχερώς, τουλάχιστον μια καμένη μοτοσυκλέτα, αρκετοί κάδοι σκουπιδιών και η πρόσοψη μιας πολυκατοικίας καμένη, με το τελευταίο να κρίνεται και το πιο σοβαρό από όλα, καθώς αν υπήρχε καθυστέρηση της πυροσβεστικής θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις.

Η πυροσβεστική που κλήθηκε για τις φωτιές που είχαν ξεσπάσει σε κάδους και αυτοκίνητα μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου, Μπενάκη, Χαριλάου Τρικούπη και Μεθώνης, έσπευσε στα σημεία με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα.

Η αστυνομία αντιμετώπισε τις επιθέσεις εναντίον της με μολότοφ, πέτρες και μπουκάλια, με εκτεταμένη ρίψη δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ προσήγαγε συνολικά 72 άτομα, τα οποία αφέθηκαν όλα ελεύθερα τις πρωινές ώρες, καθώς δεν προέκυψε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος τους. Εκτός των καταστροφών, σημειώθηκε κι ένας τραυματισμός αστυνομικού.

