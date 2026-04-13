Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Απριλίου στα Εξάρχεια, με θύμα 50χρονο υπάλληλο περιπτέρου, υπήκοο Μπαγκλαντές. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 18:30 άγνωστος δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας.

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον υπάλληλο, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον άγνωστο, που κατάφερε να διαφύγει. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι έκαναν τουρνικέ στον 50χρονο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εγχείρηση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.