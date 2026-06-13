Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας άνδρας περίπου 35 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα βρέθηκε στα σκαλάκια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη μπροστά στα σκαλάκια, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από πυροβολισμούς.

Να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο και στα σκαλάκια, κάθεται καθημερινά αρκετός κόσμος, ακόμη και τουρίστες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Εικάζεται ότι το θύμα ήταν αραβικής καταγωγής.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, υπήρξε αντιδικία ανάμεσα σε δύο άτομα, με τον δράστη να πυροβολεί το θύμα πέντε φορές στο κεφάλι και στη συνέχεια να αποχωρεί.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση, καθώς και η ταυτότητα των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες διερευνάται και το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με ναρκωτικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα κίνητρα της επίθεσης.