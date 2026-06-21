Νέο επεισόδιο με ρίψη μολότοφ σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 21 Ιουνίου, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 00:30 στη συμβολή των οδών Τοσίτσα και Τσαμαδού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισε αιφνιδιαστικά τους αστυνομικούς της ομάδας «ΔΡΑΣΗ» που περιπολούσαν στο σημείο και εκτόξευσε εναντίον τους βόμβες μολότοφ.

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Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι δράστες έβαλαν φωτιά και σε κάδους απορριμμάτων της περιοχής, δημιουργώντας μικρές εστίες.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών ή πολιτών, ενώ δεν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δράστες απομακρύνθηκαν τρέχοντας στα γύρω στενά αμέσως μετά την ενέργειά τους.

Παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κάποια προσαγωγή ή σύλληψη.