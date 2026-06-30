Ο 28χρονος Τούρκος , ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο πληρωμένος εκτελεστής του ομοεθνούς του στα Εξάρχεια πέρασε το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου το κατώφλι της Ευελπίδων.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών ασκήθηκε σε βάρος του Τούρκου συλληφθέντα για τη δολοφονία στα Εξάρχεια στα μέσα του Ιουνίου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Οι άνδρες της αστυνομίας τον εντόπισαν στην περιοχή της Καλλιθέας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Ιουνίου και πέρα από την δολοφονία του 25χρονου κατηγορείται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Του προσέφεραν λεφτά για εκτελέσει τον 25χρονο

Αποκαλύφθηκε το παρασκήνιο της δολοφονίας, το οποίο συνδέεται με τη διαβόητη τουρκική εγκληματική οργάνωση «Νταλτονάρ». Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τον 28χρονο μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Telegram και του προσέφεραν το ποσό του 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, δηλαδή περίπου 18.000 ευρώ. Ο μοναδικός όρος ήταν να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να σκοτώσει τον 25χρονο.

Σημειώνεται ότι η πρώτη του απόπειρα να περάσει τα σύνορα της Ελλάδας, απέτυχε. Βέβαια δεν το άφησε έτσι και με τη δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να εισέλθει στη χώρα.

Ο συλληφθείς, ταξίδεψε αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Εκεί, του απέστειλαν ψηφιακά μια φωτογραφία του 25χρονου και αφού τον βρήκε, ξεκίνησε να τον παρακολουθεί.

Αφού ο 28χρονος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ομοεθνή του, κατέφυγε κατευθείαν σε ένα σπίτι στα Εξάρχεια, όποιοι και σημειώθηκε η δολοφονία. Ο δράστης άλλαξε ρούχα και ξεκίνησε να αλλάζει συνέχεια τόπους διαμονής, σύμφωνα μάλιστα ε πληροφορίες, άλλαζε κρησφύγετο κάθε πέντε ημέρες. Οι άνδρες της αστυνομίας τον εντόπισαν στην Καλλιθέα, όπου σχεδίαζε την παράνομη επιστροφή του στην Τουρκία.

Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Το βράδυ της 13ης Ιουνίου του 2026, στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, ο 28χρονος πυροβόλησε πέντε φορές τον νεαρό Τούρκο.

Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τους διαδοχικούς πυροβολισμούς και κάλεσαν την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 25χρονο και διέφυγε τρέχοντας προς το εσωτερικό του λόφου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο σημείο του εγκλήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.