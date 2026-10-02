Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνηση κάνναβης στην περιοχή των Εξαρχείων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτής συνελήφθησαν συνολικά πέντε μέλη της οργάνωσης, υπήκοοι Τουρκίας.

Της επιχείρησης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων και με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών πράξεων, διακριβώθηκε ότι τα μέλη είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση με σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και την περαιτέρω διακίνηση των συγκομισθέντων ποσοτήτων στην περιοχή των Εξαρχείων.

Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8- κιλά και -742,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-784- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβης,

-900- ευρώ,

-2- οχήματα,

-7- κινητά τηλέφωνα,

-4- ηλεκτρονικές-ψηφιακές ζυγαριές και

καλλιεργητικός εξοπλισμός (φιάλη νερού, σκαλιστήρι, γάντια, ισοθερμικό κυτίο, ποτιστήρι, τσεκούρι, πριόνι χειρός, σκερπάνι, αξίνες και φτυάρι).

Από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων κάνναβης και των εκριζωμένων δενδρυλλίων, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.