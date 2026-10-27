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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα Εξάρχεια προχώρησαν οι Αρχές, λόγω διενέργειας ελέγχου από το Τ.Ε.Ε.Μ. σε ύποπτο αντικείμενο.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μπενάκη, από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδού Ερεσσού.
Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην οδό Καλλιδρομίου, από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των Αρχών, ενώ ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.