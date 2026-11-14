Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, συνελήφθησαν τρία άτομα: δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 19 ετών, και μία 31χρονη γυναίκα.

Ο τρόπος δράσης και τα «κρησφύγετα» της συμμορίας

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν ενωθεί, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2026, με σκοπό την αποθήκευση, την απόκρυψη και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, σε υπαίθριο χώρο σπιτιού, καθώς και σε πρόχειρο παράπηγμα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, με την καθοριστική συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Τα ευρήματα των Αρχών και το εργαστήριο νόθευσης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 1.013 γραμμαρίων, καθώς και ένα ακόμη μικρό δέμα ενός γραμμαρίου της ίδιας ουσίας.

Παράλληλα, βρέθηκε πλήρης εξοπλισμός για τη νόθευση και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, ο οποίος περιλάμβανε μεταλλική κατσαρόλα με εμφανή υπολείμματα ηρωίνης, αυτοσχέδια μεταλλική πρέσα, ξύλινη και μεταλλική μήτρα (καλούπι) με παρελκόμενα συμπίεσης, κολλητική ταινία, καθώς και δύο ζυγαριές, μία ηλεκτρονική ακριβείας και μία μηχανική.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 1.917 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Το ένα όχημα χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας, το δεύτερο έφερε ενδείξεις παραποίησης και ερευνάται η νομιμότητα κατοχής του, ενώ το τρίτο βρέθηκε χωρίς πινακίδες και διαπιστώθηκε πως είχε δηλωθεί κλεμμένο τον Σεπτέμβριο του 2022.

Γνώριμοι των Αρχών οι κατηγορούμενοι

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια και ομοειδή αδικήματα, ενώ στον 33χρονο και τον 19χρονο είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πλαστογραφία και κλοπή, με την οποία θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.