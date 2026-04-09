Χειροπέδες σε τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε συστηματικά στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών πέρασαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4/26), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Για τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Λαμίας, με τη συνδρομή των δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) της ίδιας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, οι κατηγορούμενοι τελούσαν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα από τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στην πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης, όπως επιβεβαιώνεται και από την επίσημη ανακοίνωση της ΓΕΠΑΔ Στερεάς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επαγγελματικό χώρο, καθώς και σε οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

• ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 927,4 γραμμαρίων,

• ποσότητα κοκαΐνης, μικτού βάρους (0,2) γραμμαρίων,

• 10 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων, άνευ ιατρικής συνταγής,

• 42 αναβολικά δισκία,

• 5 ζυγαριές ακριβείας,

• 4 τρίφτες κάνναβης,

• πιστόλι με γεμιστήρα και πέντε (5) φυσιγγίων διαμετρήματος 7,62mm,

• 2 σιδηρογροθιές και ένα ξύλινο ρόπαλο,

• ναυτική φωτοβολίδα,

• σπρέι πιπεριού,

• 7 αμπούλες αερίου, πρόσφορες για χρήση σε αεροβόλο όπλο,

• πλαστικό κυτίο, με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου,

• το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ,

• 10 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις (4) κάρτες SIM και ένα smartwatch,

• 2 κλειδιά διαμερίσματος καθώς και (62) σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα και δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης.