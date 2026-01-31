Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός ακαδημαϊκών χώρων επέφεραν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από στοχευμένη και μακρόχρονη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 30ής Ιανουαρίου 2026, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τρεις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ηλικίας 49, 36, 27 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η αποδόμηση της οργάνωσης αποτέλεσε το αποτέλεσμα πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας, κατά τη διάρκεια της οποίας αξιοποιήθηκε πλήθος σύγχρονων τεχνικών μέσων, όπως εναέρια μέσα επιτήρησης (drone) και μικροκάμερες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σαφή κατανομή ρόλων και συνεχή δράση, με αποκλειστικό σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης. Ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία της οργάνωσης είχε ο καθορισμός συγκεκριμένου σημείου πώλησης πλησίον των φοιτητικών εστιών της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, εντός χώρου πρασίνου με πυκνή βλάστηση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της παράνομης δραστηριότητας από τις Αρχές.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ο 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε την εποπτεία της συνολικής λειτουργίας της οργάνωσης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκεπτόταν το σημείο διακίνησης, ελέγχοντας τη διαδικασία των αγοραπωλησιών και την επάρκεια των ναρκωτικών ουσιών, ενώ παράλληλα συγκέντρωνε τα χρηματικά κέρδη και προμήθευε τον 49χρονο με τις προς διάθεση ποσότητες.

Οι δύο ημεδαποί, ηλικίας 36 και 22 ετών, είχαν αναλάβει τον επιμερισμό των ναρκωτικών ουσιών και την τροφοδοσία του πωλητή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραλάμβαναν, κατ’ εντολή του αρχηγού, τα έσοδα από τις παράνομες συναλλαγές. Ο 49χρονος ημεδαπός είχε τον ρόλο του αποκλειστικού «πωλητή», παραμένοντας καθημερινά και επί πολλές ώρες στο προκαθορισμένο σημείο, όπου πραγματοποιούσε τις συναλλαγές και στη συνέχεια παρέδιδε τα χρηματικά ποσά στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Καθοριστική για την τεκμηρίωση της εγκληματικής τους δράσης υπήρξε και η συμμετοχή αστυνομικού, ο οποίος, υποδυόμενος τον αγοραστή, προσέγγισε το σημείο διακίνησης και προέβη σε ελεγχόμενη αγοραπωλησία, επιβεβαιώνοντας τον τρόπο δράσης της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.