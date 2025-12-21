Στην εξάρθρωση εγκληματικού βραχίονα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί της Κω, προχώρησε χθες (20/12) το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος ημεδαπός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης για συναφή αδικήματα. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 26χρονου, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα, που σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές για ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων.