Στη σύλληψη δύο υπηκόων από το Ιράκ, για διακίνηση μεταναστών στα Νέα Στύρα Ευβοίας, προχώρησαν οι Αρχές, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ΕΥΠ.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της 23ης Αυγούστου έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), διεξήχθη από τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, του Λιμεναρχείου Καρύστου και των Λιμενικών Αρχών των Νέων Στύρων και του Αλιβερίου, ευρεία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών στην περιοχή της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με 15 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, υπήκοοι Ιράκ, ηλικίας 47 και 29 ετών, που διέμεναν στην δομή της Ριτσώνας, για παράβαση του νόμου περί μετανάστευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν έρθει από την Τουρκία και είχαν αιτηθεί άσυλο. Οι Ιρακινοί φέρεται να κινούσαν τα νήματα διακίνησης μεταναστών, σε συνεργασία με κύκλωμα που είχε έδρα την Τουρκία.

Στη συνέχεια, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε και άλλο όχημα, με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Ο οδηγός, στη θέα των περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ακινητοποίησε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας εντοπίστηκε ένα ακόμη όχημα, με 8 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο οδηγός του οποίου στη θέα περιπολικών οχημάτων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΟΠΚΕ Δ.Α Εύβοιας ομοίως τράπηκε σε φυγή.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των 385 ευρώ και 14.440 τουρκικών λιρών.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος:

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χαλκίδας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.