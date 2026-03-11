Την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε εκβιάσεις καταστηματαρχών, πλανόδιων πωλητών κι άλλων προσώπων σε περιοχές της Πιερίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα τρία άτομα, σε Θεσσαλονίκη και Δράμα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη έξι άτομα- δυο εκ των οποίων φέρονται ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής ομάδας και μεταξύ αυτών έγκλειστος σε φυλακές τις χώρας. Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί δύο άνδρες και μία γυναίκα για συνέργεια και ηθική αυτουργία σε εκβίαση, κατά περίπτωση.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις εκβίασης, υπό τη μορφή παροχής «προστασίας», από τις οποίες το κύκλωμα αποκόμισε κέρδος άνω των 11.500 ευρώ, το διάστημα από το περασμένο καλοκαίρι και μετά.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι δύο εκ των συλληφθέντων, από τις αρχές του προηγούμενου έτους, φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ευάλωτη θέση έξι νεαρών γυναικών και με απειλές ή εκβιασμούς διαχειρίζονταν λογαριασμούς σε διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος, μέρος του οποίου κατευθυνόταν σε ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, επιπλέον διαπιστώθηκε ότι από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ένας από τους δύο συλληφθέντες προήγαγε κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία στην πορνεία μία από τις γυναίκες αυτές.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων αλλά και στην κατοικία του αρχηγικού μέλους στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 9.635 ευρώ, 515 δολάρια ΗΠΑ και 100 ελβετικά φράγκα, μικροποσότητα κάνναβης, μία μεταλλική σπάθα, δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών εξακριβώθηκε ακόμη η δράση δεύτερης εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 απαιτούσαν εκβιαστικά χρηματικά ποσά από δύο πλανόδιους πωλητές σε παραλιακή περιοχή της Πιερίας, προκειμένου να τους επιτραπεί η συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο μελών της ομάδας, τα οποία φέρονται να απαιτούσαν τα χρηματικά ποσά κατ’ εντολή άλλου προσώπου. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών όσο και για τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ