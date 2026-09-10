Τέλος στη δράση σπείρας που είχε καταφέρει να αποκομίσει χρηματικά ποσά και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ έβαλε η Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου σε οικισμό Ρομά στη Φυλή, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο μελών της ομάδας, ηλικίας 18 και 16 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι ταυτοποιημένα άτομα.

Η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί από τον Δεκέμβριο του 2025, λειτουργώντας με αυστηρά ιεραρχική δομή και διαρκή δράση. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των σχεδίων τους, τα μέλη είχαν χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακές ομάδες με εξειδικευμένους ρόλους. Η μεθοδολογία τους βασιζόταν στην προσέγγιση των θυμάτων με μισθωμένα οχήματα, υποδυόμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Προφασιζόμενοι σοβαρές βλάβες, όπως διαρροή ρεύματος ή ακόμη και ραδιενέργειας, κατάφερναν να εισέρχονται στις οικίες και να αφαιρούν χρήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Η οργάνωση λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προστασίας για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της, χρησιμοποιώντας πληθώρα «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων τις οποίες άλλαζε συστηματικά. Ανάμεσα στα περιστατικά ξεχωρίζει μια υπόθεση στον Ωρωπό τον Δεκέμβριο του 2025, όπου τα μέλη της σπείρας εξαπάτησαν ανήλικα άτομα με το ίδιο πρόσχημα, αποσπώντας 3.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή.

Στις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν κοσμήματα, ρολόγια, πλήθος κινητών τηλεφώνων, τον ρουχισμό των επιθέσεων, καθώς και δύο πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης που ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή.

Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί 34 περιπτώσεις κλοπών και απατών σε Αττική και περιφέρεια, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.