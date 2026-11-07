Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και κλοπές, προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ.

Η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, όπου συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, ως «διευθυντές», τηλεφωνητές – εισπράκτορες και υπεύθυνοι φύλαξης των κλοπιμαίων.

Ειδικότερα, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή έξω από τις κατοικίες τους. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στα σπίτια και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας.

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά τους χώρους εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.

Σε έρευνες στις δύο κατοικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.100 ευρώ, 12 κινητά τηλέφωνα, 28 χρυσές λίρες, 60 βραχιόλια, 118 τεμάχια σκουλαρίκια, 63 ρολόγια, 29 δαχτυλίδια, 47 αλυσίδες, τέσσερις σταυροί, μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και εννέα αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας πολιτών και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ.

H δράση της εγκληματικής οργάνωσης τερματίστηκε απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, εντός του οποίου συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, είχαν συγκροτηθεί έχοντας μεταξύ τους με διακριτούς ρόλους, ως «διευθυντές», τηλεφωνητές- εισπράκτορες και υπεύθυνοι φύλαξης των κλοπιμαίων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες παροχής αντίστοιχων πληροφοριών. Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή εξωτερικά των κατοικιών τους. Ακολούθως, έτερα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας.

Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, προχωρούσαν σε συχνή αλλαγή των χώρων εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών που χρησιμοποιούσαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία που χρησιμοποιούνταν ως τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και στην οικία όπου φυλάσσονταν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 4.100 ευρώ, 12 κινητά τηλέφωνα, 28 χρυσές λίρες, 60 βραχιόλια, 118 τεμάχια σκουλαρίκια, 63 ρολόγια, 29 δαχτυλίδια, 47 αλυσίδες, 4 σταυροί, κυνηγητική καραμπίνα και

9 αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου, με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας πολιτών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».