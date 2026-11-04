Ούτε ένα ούτε δυο αλλά 25 ήταν τα θύματα της σπείρας που έβαζε στο στόχαστρο της ηλικιωμένα άτομα και τους πήγαινε…βόλτα στα ΑΤΜ ή στα σπίτια τους για να τους αρπάζει χρήματα. Κυκλοφορούσαν πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κινούμενοι ανά ζεύγη, προσποιούνταν τους λογιστές ή τους συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων και έτσι κέρδιζαν την εμπιστοσύνη της. Στη συνέχεια έβαζαν σε εφαρμογή το σχέδιο τους…

Συμφωνα με την αστυνομία, με ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο τους έπειθαν να επιβιβαστούν και τους έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα. Τέλος στη δράση τους έβαλε η συνεργασία αστυνομικών από τα τμήματα Κηφισιάς, Αμπελοκήπων και Παγκρατίου και την περασμένη Κυριακη πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερα άτομα, ηλικίας 45, 44, 42 και 37 ετών.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ,

· το «επιχειρησιακό» όχημα,

· κοσμήματα και χρυσαφικά,

· -4- κινητά τηλέφωνα και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων.

«Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -25- περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε χρηματικό ποσό των -125.000- ευρώ».

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.