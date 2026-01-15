Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δρούσε μέσω καταστήματος στην περιοχή της Ανάληψης και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών. Ύστερα από επισταμένη έρευνα και στοχευμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν τα μέλη του κυκλώματος, ταυτοποιήθηκαν οι συνεργοί τους, ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Συγκεκριμένα στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρία μέλη της οργάνωσης, ένας άνδρας 35 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 38 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο συνεργοί τους, ηλικίας 67 και 58 ετών (αντρόγυνο). Εις βάρος τους σχηματίστηκε κατά περίπτωση, δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Χθες (14-01) το μεσημέρι, αστυνομικοί εντόπισαν δύο αλλοδαπούς ηλικίας 44 και 31 ετών, καθώς και έναν 57χρονο άνδρα, να εξέρχονται από μίνι-μάρκετ στην περιοχή της Ανάληψης, ιδιοκτησίας της 58χρονης συνεργού. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες συνθετικής κάνναβης, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους.

Από την προανάκριση, προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες προμηθεύτηκαν τις ναρκωτικές ουσίες από το συγκεκριμένο κατάστημα, όπου εργάζονταν ως υπάλληλοι, οι δύο γυναίκες. Οι πελάτες παρέδιδαν χρηματικά ποσά και στη συνέχεια ο 35χρονος, τους παρέδιδε τις ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο μίνι-μάρκετ, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, κατασχέθηκαν 2.640 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, στην κατοχή της 39χρονης υπαλλήλου, βρέθηκαν 20 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης συνολικού βάρους 40,67 γραμμαρίων, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε διαμέρισμα στην ίδια περιοχή, το οποίο το αντρόγυνο είχε παραχωρήσει στον 35χρονο για την αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών.

Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 191 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης συνολικού βάρους 472,80 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.