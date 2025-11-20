Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειανατολικής Αττικής, πολυμελής σπείρα που δρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα προβαίνοντας σε κλοπές ρούχων από δεκάδες καταστήματα της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 12 ατόμων με καταγωγή από την Αλβανία.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:

Α) (επ.) L*** O***** γεν. την 06/01/1971 στην Αλβανία, κάτοχος Αλβανικού Διαβατηρίου, κάτοικος Ταύρου Αττικής.

Β) (επ.) L**** I***** γεν. την 07/05/1962 στην Αλβανία, κάτοικος Ταύρου Αττικής.

Γ) (επ.) L***** L****** γεν. την 24/06/1992 στην Αλβανία, κάτοχος Αλβανικού Διαβατηρίου.

Δ) (επ.) M**** V****** γεν. την 10/10/1974 στην Αλβανία, κάτοχος Αλβανικού Διαβατηρίου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής.

Ε) (επ.) K****E***** γεν. την 23/01/1974 στην Αλβανία, κάτοχος Αλβανικού Διαβατηρίου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής.

ΣΤ) (επ.) L***** E**** γεν. την 12/07/1982 στην Αλβανία, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Ζ) (επ.) K****** E***** γεν. την 10/12/1978 στην Αλβανία, κάτοικος Πειραιά Αττικής.

Η) (επ.) A***** B****** γεν. την 08/05/1981 στην Αλβανία, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής.

Θ) (επ.) K***** E****** γεν. την 12/12/1995 στην Αλβανία, κάτοχος Αλβανικού Διαβατηρίου.

Ι) (επ.) A***** E***** γεν. την 18/02/1991 στην Αλβανία, κάτοχος Αλβανικού Διαβατηρίου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής.

ΙΑ) (επ.) Σ****** Ε****** γεν. την 09/12/1964 στην Αλβανία, κάτοικος Ιλίου Αττικής.

ΙΒ) (επ.) Σ******* Ι******* γεν. την 20/07/1963 στην Αλβανία.