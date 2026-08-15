Έφερναν ποσότητες κάνναβης στη χώρα μας από την Αλβανία. Τόνους χαρτιού από την Βόρεια Μακεδονία που κατέληγαν σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, έκρυβαν τα ναρκωτικά μέσα σε παλέτες χαρτιού για ανακύκλωση. Νόμιμο και παράνομο φορτίο θα κατέληγε στην γειτονική Τουρκία μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης θέλησαν να ξεγελάσουν τις Ελληνικές Αρχές αλλά τελικά, βρέθηκαν με…χειροπέδες.

Σε επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν δυο άτομα, ηλικίας 58 και 43 ετών, από τη Βόρεια Μακεδονία και το Κόσσοβο, μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία, μέσα στις παλέτες με το χαρτί είχε δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για να κρυφτεί το παράνομο φορτίο των ναρκωτικών.

«Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 324 κιλών και 474 γραμμαρίων,

επικαθήμενο όχημα,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου αλλοδαπών Αρχών,

11 κενά σακβουαγιάζ πλησίον του χώρου κατάσχεσης των ναρκωτικών ουσιών και

το χρηματικό ποσό των 1.165 ευρώ».

Το «κόλπο» με την ανακύκλωση και οι ρόλοι των μελών

Εκτός από τα δυο άτομα που συνελήφθησαν, οι Αρχές γνωρίζουν και τα στοιχεία ενός τρίτου, με καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος «είχε αναλάβει το γενικό συντονισμό των ενεργειών στην Ελλάδα για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα, την ανεύρεση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή αποθήκευσή τους, καθώς και για τη διαμόρφωση των κρυπτών εντός φορτίων χαρτιού προς ανακύκλωση, όπου αποκρύπτονταν τα ναρκωτικά, αναλαμβάνοντας παράλληλα τις επαφές με τους προμηθευτές και τον συντονισμό των οδηγών των φορτηγών οχημάτων, για την περαιτέρω μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία».

Η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία και επαγγελματικό στήσιμο. Για να περνούν απαρατήρητοι από τους ελέγχους, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν φορτηγά διεθνών μεταφορών που μετέφεραν νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Μέσα στις παλέτες είχαν δημιουργήσει ειδικές, αθέατες κρύπτες, εξασφαλίζοντας έτσι τη νομιμοφάνεια των δρομολογίων τους.

Οι ρόλοι ήταν απόλυτα διακριτοί. Ο «Εγκέφαλος» (αναζητείται) είχε τον γενικό συντονισμό επί ελληνικού εδάφους. Αναλάμβανε την ανεύρεση αποθηκευτικών χώρων, τη δημιουργία των κρυπτών μέσα στο χαρτί ανακύκλωσης, τις επαφές με τους προμηθευτές και την καθοδήγηση των οδηγών για τη μεταφορά προς την Τουρκία.

Ο 43χρονος συλληφθείς ήταν υπεύθυνος για την παραλαβή του χασίς από την Αλβανία και την επιμελή απόκρυψή του στις παλέτες του χαρτιού, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διαμετακόμιση.

Ο 58χρονος συλληφθείς παρείχε υποστήριξη σε όλα τα στάδια της μεταφοράς, απόκρυψης και τελικής παράδοσης του φορτίου προς την τουρκική επικράτεια.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μέσα σε παλέτες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι δύο συλληφθέντες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να κατέχουν 8 παλέτες με ανακυκλώσιμο χαρτί. Οι 4 από αυτές ήταν ήδη φορτωμένες σε επικαθήμενο όχημα, ενώ οι υπόλοιπες 4 βρίσκονταν δίπλα σε αυτό. Μέσα στις ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες των φορτίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη θηριώδη ποσότητα των ναρκωτικών.

Υπολογίζεται ότι το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό συνεργών τους σε Αλβανία και Τουρκία συνεχίζονται.