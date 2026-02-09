Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές χρηματικών ποσών από οχήματα σε περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 5-2-2026, 3 αλλοδαποί, 50χρονη, 33χρονος και 19χρονος και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, αρχικά οι 3 κατηγορούμενοι νοίκιαζαν από εταιρεία ενοικίασης οχημάτων το «επιχειρησιακό» τους όχημα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας.

Στη συνέχεια κινούνταν σε περιοχές της Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν τα θύματά τους παρακολουθώντας εισερχόμενους πολίτες σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Μόλις εξέρχονταν από τα τραπεζικά καταστήματα πολίτες που είχαν προβεί σε ανάληψη χρηματικού ποσού, και όταν αυτοί επιβιβάζονταν στο όχημά τους, οι δράστες τους ακολουθούσαν με το «επιχειρησιακό» τους όχημα και εκμεταλλευόμενοι τυχόν ακινητοποίηση του οχήματος των θυμάτων σε φωτεινό σηματοδότη, ή σε κάποια ολιγόλεπτη στάση, οι δράστες προκαλούσαν φθορά (σκάσιμο) σε ένα ελαστικό του οχήματος.

Ως αποτέλεσμα, μόλις γινόταν αντιληπτή η φθορά του ελαστικού από τα θύματα, αυτά ακινητοποιούσαν το όχημά τους και οι δράστες τους προσέγγιζαν και με τη μέθοδο της απασχόλησης τους αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά από το εσωτερικό των οχημάτων.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών με τους δράστες να αποκομίζουν χρηματικό ποσό άνω των 100.000 ευρώ.

Στην κατοχή των 3 κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -545- ευρώ,

-3- κατσαβίδια,

-3- κινητά τηλέφωνα,

πτυσσόμενο μαχαίρι και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζεται.