Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών στο Ηράκλειο έπεσαν δύο άτομα, ένας 48χρονος και μία 41χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές σε τρεις νομούς της Κρήτης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων έντεκα τετελεσμένες και τρεις απόπειρες, που σημειώθηκαν σε περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες είχαν αφαιρέσει χρηματικά ποσά ύψους 11.630 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας 48.650 ευρώ, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιανουαρίου 2026 στο Ηράκλειο, με τη συνδρομή αστυνομικών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Βρίσκονταν εντός ενοικιαζόμενου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, λίγο πριν επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά, όταν ακινητοποιήθηκαν από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 55 γραμμάρια μεθαδόνης, ποσότητα ηρωίνης, χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ, κοσμήματα καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

55,17 γραμμάρια μεθαδόνης

2,7 γραμμάρια ηρωίνης

Χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Κοσμήματα

Είδη ρουχισμού

Προσωπικά έγγραφα

Διαρρηκτικά εργαλεία

Αφαιρεθέντα είδη αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.