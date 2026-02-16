Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αιγιαλείας.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της ανωτέρω υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., πρωινές ώρες της 13-2-2026, 5 άτομα, ηλικίας 23, 22 και 19 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κυρίως σε οικίες, αλλά και καταστήματα στις περιοχές των Μεγάρων, της Νέας Περάμου, της Χαλκίδας, του Αγρινίου, της Αιγιαλείας και της Τανάγρας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, προσέγγιζαν τις οικίες-στόχους, είτε καταστήματα (κυρίως καταστήματα ψιλικών) ευρισκόμενα σε απομακρυσμένα σημεία, και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων (λοστούς, σκεπάρνια κ.α.) παραβίαζαν θύρες, παράθυρα ή μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρυσαφικά, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα, όπως αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα κ.α., τα οποία μεταπωλούσαν.

Συμμετείχαν συνήθως τέσσερα με πέντε άτομα, έχοντας προβεί προηγουμένως σε καταμερισμό «ρόλων», λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα κάλυψης, φορώντας κουκούλες, γάντια κ.α., ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφεραν οπλισμό.

Για τις μετακινήσεις τους, χρησιμοποιούσαν είτε «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο στάθμευαν σε καβάτζα πλησίον οικισμού των Μεγάρων και φρόντιζαν να καθαρίζουν τακτικά προκειμένου να μην εντοπιστούν τυχόν ενοχοποιητικά σε βάρος τους στοιχεία, είτε οχήματα τα οποία αφαιρούσαν πριν την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και στη συνέχεια, τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, που οι δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με ενοίκους ή έγιναν αντιληπτοί από περίοικους, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βία για να αφαιρέσουν αντικείμενα ή να διαφύγουν.

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση ληστείας σε χωριό του Αγρινίου, όπου οι κατηγορούμενοι, αφού εισήλθαν σε οικία 73χρονης και έγιναν αντιληπτοί, δε δίστασαν να τη ρίξουν βίαια στο πάτωμα και να διαφύγουν, αφαιρώντας μόλις το ποσό των -35- ευρώ, καταδεικνύοντας τη σκληρότητα του τρόπου δράσης τους.

Τέλος, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φρόντιζαν να νομιμοποιούν τα έσοδα από τις παράνομες πράξεις τους, κυρίως αγοράζοντας αυτοκίνητα, κάποια εκ των οποίων, χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες ως «επιχειρησιακά» οχήματα.

Σε έρευνα στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

• πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών,

• -7- επιχειρησιακά αυτοκίνητα,

• πιστόλι-ρέπλικα,

• κυνηγετική καραμπίνα,

• ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών,

• διαρρηκτικά εργαλεία και

• ηλεκτρονικές συσκευές.





Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων εξιχνιάστηκαν συνολικά 36 περιπτώσεις κλοπών και -2- ληστειών ενώ το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 120.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.