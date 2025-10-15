Δεν υπήρχε περαστικός ή αστυνομικός που να μην στέκεται και να… χαζέψει τα πολυτελή αυτοκίνητα που είχαν κατασχεθεί και ήταν σταθμευμένα στο πίσω μέρος του κτηρίου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για οχήματα αξίας χιλιάδων ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται ότι έκλεβαν τα δημόσια ταμεία. Πως το έκαναν αυτό;

Από τον Μάιο του 2014, «η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο -9- εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση -108- κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων». Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να προκαλέσουν «συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου που ανέρχεται τουλάχιστον σε -2.190.491,05- ευρώ, από τα οποία -1.634.976,20- ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και -555.514,85- ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους».

Οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος είναι δυο αδέλφια από την Συρία, ηλικίας 42 και 45 ετών, τα οποία «προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει. Ακολούθως, μέσω αυτών των προσώπων, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών». Κομβικός ήταν και ο ρόλος ενός λογιστή 55 ετών ο οποίος διατηρεί γραφείο στη Δυτική Αττική και «παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα». Όμως η δράση της εγκληματικής οργάνωσης δεν σταματούσε στις απάτες μέσω των εταιρειών. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι «η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών».

Οι δουλειές πήγαιναν μια χαρά και έδιναν την δυνατότητα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να έχουν και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ειδικότερα, «ξέπλεναν» τα παράνομα κέρδη κάνοντας «αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων». Κάποια από αυτά όμως, «με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν». Σε έρευνες που έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

· το χρηματικό ποσό των -15.655- ευρώ,

· τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -19.800- ευρώ,

· -37- χρυσές λίρες,

· πλαστό διαβατήριο,

· πλήθος καρτών ανάληψης,

· -12- συσκευές κινητών τηλεφώνων και

· -5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται -29- εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.