Ένα… έξυπνο τρόπο προκειμένου να αυξήσουν τα εισοδήματα τους, σκέφθηκαν δύο ειδικευόμενοι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, «Γ. Γεννημάτας». Συγκεκριμένα «έκλεβαν» από τη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου, κωδικούς πρόσβασης ιατρών και προέβαιναν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος Ozempic.

Το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι πολύ ακριβό, ενώ παρουσιάζει τεράστια έλλειψη στη φαρμακευτική αγορά και είναι δυσεύρετο από την στιγμή που χιλιάδες πολίτες, κυρίως γυναίκες, το χρησιμοποιούν προκειμένου να αδυνατίσουν.

Οι δύο ειδικευόμενοι γιατροί, αφού το συνταγογραφούσαν ηλεκτρονικά, πήγαιναν στη συνέχεια σε διάφορα φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτελούσαν τις συνταγές και στη συνέχεια πουλούσαν τα σκευάσματα, σε διάφορους… ενδιαφερόμενους σε πολύ ανώτερη τιμή από την κανονική, αποκομίζοντας φυσικά ίδιον οικονομικό όφελος.

Η παράνομη δράση τους, ωστόσο, που είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2024, εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές Αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για τη νόθευση συνταγογραφήσεων του εν λόγω φαρμάκου, για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ.

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικού σκευάσματος από ιατρούς Δημόσιου νοσοκομείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, μετά από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους δύο ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών έτερης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε έτερα άτομα και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους».