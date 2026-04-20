Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανακάλυψε δεκάδες ακίνητα και αυτοκίνητα, σκάφη, αλλά ακόμη και τρία τάνκερ, τα οποία ήταν στην ιδιοκτησία των μελών μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη χώρα μας.

Τα νήματα κινούσαν τα αδέλφια με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», που ήδη κρατούνται στη φυλακή.

Μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, που οδήγησε τη Δικαιοσύνη σε οκτώ προφυλακίσεις, από τα 26 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνέχισε την έρευνα σε βάρος των πρωταγωνιστών του τεράστιου κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, προχωρώντας στη δέσμευση τεράστιας ακίνητης και κινητής περιουσίας, και συγκεκριμένα 42 ακινήτων, 26 πολυτελών αυτοκινήτων και 7 σκαφών, εκ των οποίων τα τρία….τανκερ.

Συγκεκριμένα, η αμύθητη ακίνητη περιουσία του «Προέδρου», του «Πούτιν» και των υπολοίπων, αποτελείται από 42 πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, βίλες, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.

Τα αυτοκίνητα ήταν από Porsche και Land Rover, έως φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.

Τα σκάφη ήταν είτε προς ενοικίαση, είτε επιβατικά, ενώ από τα τρία τάνκερ, το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο.

Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικών προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.

Οι έμπειροι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισαν ότι η εγκληματική δράση του κυκλώματος έχει προκαλέσει ζημία άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, για την 9ετια κατά την οποία δρούσε η οργάνωση.

Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες, αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.