Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις, ζημιώνοντας με 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ και με άλλα 11 εκατ. ευρώ το Δημόσιο.

Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση από το 2018 έχει ζημιώσει συνολικά με ποσό άνω των 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ, καθώς τα μέλη της έκοβαν και εμφάνιζαν εικονικά τιμολόγια, μέσω των ανύπαρκτων ουσιαστικά εταιριών τους, ενώ φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς όμως ποτέ να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Τα δε κέρδη τους, προέρχονταν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, προκαλώντας παράλληλα ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι συνολικά 40. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων», που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ποιοι συνελήφθησαν

Ανάμεσα στους συλληφθέντες κατηγορούμενους είναι ένας TikToker ονόματι Σωτήρης Λαμάι, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στο τηλεριάλιτι Survivor, αλλά και ένας ακόμη άνδρας που είχε συμμετάσχει κατά το παρελθόν στο τηλεριάλιτι Master Chef με τo ονοματεπώνυμο Μέι Ταφσίρι. Επίσης ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, με το ονοματεπώνυμο Κώστας Σιδεράτος.

Ποιοι δεν συνελήφθησαν

Παράλληλα, για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται δύο γνωστά μοντέλα, άνδρες, που δεν έχουν συλληφθεί, ωστόσο τα ονόματα τους βρίσκονται μέσα στην ογκώδη δικογραφία. Ο λόγος που δεν συνελήφθησαν παρότι περιλαμβάνονται τα ονόματα αμφότερων στη δικογραφία, είναι ότι είχαν κλείσει οι εταιρίες τους, όταν πήγαν να τους συλλάβουν οι αστυνομικές Αρχές.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, που είναι μοντέλο και πρώην παρουσιαστής, ο οποίος συμμετείχε στο ριάλιτι «Nomads» το 2017, όπως και τον Γ. Μ. επίσης μοντέλο και παρουσιαστής, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ συμμετείχε στο reality επιβίωσης «Survival Secret» που προβλήθηκε από το Epsilon το 2017.