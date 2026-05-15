Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πέτυχε την εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/5), μετά από συστηματική έρευνα μηνών και συλλογή πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της δράσης συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, οι οποίοι φέρονται να είχαν στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διανομής.

Ακόμη αναζητείται ένας συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου ερευνώνται.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και σε ένα όχημα, όπου εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. Εντός αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη (341,55 γραμμάρια σε 99 συσκευασίες) και MDMA (164,25 γραμμάρια σε 69 συσκευασίες).

Πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του χρηματικού ποσού των 11.840 ευρώ, δύο επιβατικών αυτοκινήτων, δύο ηλεκτρονικών ζυγαριών ακριβείας, εννέα κινητών τηλεφώνων και πληθώρας νάιλον συσκευασιών για τον επιμερισμό των δόσεων.

Οι δύο συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.