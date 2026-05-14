Ένα πολυεπίπεδο κύκλωμα που εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μετά από πολύμηνη έρευνα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου φυσικοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της οργάνωσης, καθώς και δύο ορθοπεδικών, ηλικίας 51 και 49 ετών. Η δράση τους, η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021, βασιζόταν στην έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών με τη χρήση ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν γνώριζαν ότι τα στοιχεία τους χρησιμοποιούνταν για παράνομο πλουτισμό.

Η μεθοδολογία του κυκλώματος περιλάμβανε τη συστηματική έκδοση παραπεμπτικών από τους ορθοπεδικούς, κατ’ εντολή του φυσικοθεραπευτή. Στη συνέχεια, ο τελευταίος προχωρούσε σε εικονικές εκτελέσεις των πράξεων στο εργαστήριό του στον Πειραιά, υπογράφοντας ο ίδιος τα σχετικά παραστατικά αντί των ασφαλισμένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περισσότερες από 1.600 γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί ανύπαρκτα τηλέφωνα επικοινωνίας για να αποφευχθεί ο εντοπισμός της απάτης. Στην υπόθεση εμπλέκεται και υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε εσωτερική πληροφόρηση στα μέλη της συμμορίας και δωροδοκήθηκε προκειμένου να αρχειοθετήσει καταγγελίες που είχαν υποβληθεί σε βάρος τους.

Συνολικά, διαπιστώθηκε η έκδοση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών που αντιστοιχούσαν σε περίπου 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 1.683 ανυποψίαστων πολιτών. Η οικονομική ζημία για τον Οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε οικίες και ιατρεία κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, ψηφιακές συσκευές και ιδιόχειρες σημειώσεις, ενώ οι συλληφθέντες, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για πλαστογραφία, απάτη και δωροδοκία, οδηγήθηκαν ήδη στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.