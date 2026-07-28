Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο που είχε επιβάλει καθεστώς τρόμου σε περιοχές της Κρήτης τα τελευταία δέκα χρόνια, ξηλώθηκε μετά από ευρεία επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Το κύκλωμα δεν περιοριζόταν μόνο σε συστηματικές ζωοκλοπές και εκβιασμούς, αλλά είχε στήσει και μια «φάμπρικα» εξαπάτησης των Aρχών, αποσπώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου και τα Τ.Α.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου).

Συνολικά συνελήφθησαν επτά άνδρες και μία γυναίκα. Ο σκληρός «πυρήνας» της οργάνωσης απαρτιζόταν από τέσσερις άνδρες (47, 34, 30 και 19 ετών), ενώ με την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν ακόμη τρεις άνδρες (69, 49 και 45 ετών) και μία 36χρονη. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, κατά περίπτωση, είναι βαρύτατες και περιλαμβάνουν ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ρευματοκλοπή, ψευδείς δηλώσεις και παραβίαση κανόνων ευζωίας ζώων. Ενδεικτικό της αγριότητας των μελών είναι το γεγονός ότι ο 34χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Ο εγκέφαλος και η μεθοδολογία των ζωοκλοπών

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., αρχηγός και ιθύνων νους της οργάνωσης ήταν ο 47χρονος. Εκείνος επέλεγε τους στόχους και οργάνωνε τα «χτυπήματα».

Η δράση τους ήταν μεθοδική. Συνέλεγαν πληροφορίες για τα ποιμνιοστάσια (ωράρια ιδιοκτητών, μέτρα ασφαλείας). Παρακολουθούσαν τον χώρο για να επιλέξουν τα ασφαλέστερα δρομολόγια διαφυγής. Αφαιρούσαν τα ζώα (πεζή ή με οχήματα) και τα έκρυβαν σε ασφαλή σημεία, χρησιμοποιώντας τον 69χρονο για υποστηρικτικό ρόλο.

Η διαδικασία κατέληγε στη σφαγή των ζώων και τη διοχέτευση του κρέατος στην αγορά.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, το κύκλωμα πραγματοποίησε τέσσερις ζωοκλοπές και μία απόπειρα, αρπάζοντας τουλάχιστον 182 αιγοπρόβατα και ένα αρμεκτικό μηχάνημα, με τη λεία να εκτιμάται στα 43.000 ευρώ.

Δεκαετία τρόμου, εκβιασμών και ζημιών

Ο 47χρονος, μαζί με τον 19χρονο, είχαν εγκαθιδρύσει ένα «καθεστώς» εκφοβισμού στην περιοχή δράσης τους. Απειλούσαν, ασκούσαν βία και καταπατούσαν ξένες αγροτικές εκτάσεις. Είτε έβαζαν τα κοπάδια τους να βοσκήσουν ανεξέλεγκτα σε ξένες περιουσίες, είτε τις καλλιεργούσαν παράνομα, αποφεύγοντας κάθε κόστος.

Οι ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ. Το κύκλωμα κατάφερε έτσι να επεκτείνει την επιρροή του, να μηδενίσει το κόστος ζωοτροφών, να αυξήσει το ζωικό του κεφάλαιο και να βάλει στο παιχνίδι νεότερα μέλη των οικογενειών τους.

Το πάρτι με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τα «εικονικά» κοπάδια

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει βιομηχανία απάτης. Ο 47χρονος, ο 34χρονος, λοιποί συλληφθέντες και μία 40χρονη (που κατηγορείται επίσης), δήλωναν ψευδή στοιχεία την περίοδο 2019-2025.

Εμφάνιζαν εικονικές κτηνοτροφικές μονάδες και βοσκότοπους, καταφέρνοντας να τσεπώσουν παρανόμως 341.250,88 ευρώ από ενισχύσεις της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό είναι το θράσος ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος το 2025 δήλωσε 460 αιγοπρόβατα, ενώ στον έλεγχο βρέθηκε να μην κατέχει απολύτως κανένα ζώο.

Κακοποίηση ζώων, όπλα και ο «πληροφοριοδότης» δασονόμος

Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Στους ελέγχους βρέθηκαν σοβαρές παραβάσεις στους κανόνες ευζωίας, με 12 σκυλιά να ζουν σε συνθήκες παθητικής κακοποίησης.

Στις έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν:

Μία καραμπίνα και ένα ημιαυτόματο πιστόλι.

41 φυσίγγια και 2 μαχαίρια.

21 ενώτια ζώων με ξένους κωδικούς κτηνοτρόφων.

Επίσης, η ΔΕΔΔΗΕ διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε δύο κατοικίες λόγω ρευματοκλοπής.

Σοκ προκαλεί η εμπλοκή ενός δασονόμου, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς δρούσε ως «καρφί» της οργάνωσης, ενημερώνοντάς τους πότε τα θύματά τους πήγαιναν να καταθέσουν μηνύσεις.

Τα μέλη της οργάνωσης έχουν «πλούσιο» παρελθόν. Σε βάρος τους εκκρεμούν παλιότερες δικογραφίες για ζωοκλοπές, ενώ ένας από αυτούς είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν μέχρι και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όντας ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλοι οι συλληφθέντες έχουν πλέον οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.