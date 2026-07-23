Τέλος στη συστηματική δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε σπείρει τον τρόμο σε δεκάδες νοικοκυριά της Αττικής έβαλαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία επτά ατόμων, ηλικίας από 21 έως 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ογκοδέστατη δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Η σπείρα, η οποία είχε ως ορμητήριο οικισμό στα Άνω Λιόσια, έδρασε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025. Για τις μετακινήσεις τους τα μέλη της χρησιμοποίησαν μισθωμένο όχημα, ενώ εισέβαλλαν στις κατοικίες παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες και κεντρικές εισόδους με διαρρηκτικά εργαλεία, έχοντας πάντοτε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Προκειμένου να καλύπτουν τα ίχνη τους, άλλαζαν τακτικά τηλεφωνικές συνδέσεις εγγεγραμμένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς. Παράλληλα, δε δίσταζαν να πραγματοποιούν διαδοχικές εισβολές στην ίδια περιοχή μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σε μία από τις περιπτώσεις εξουδετέρωσαν τη σειρήνα του συναγερμού βυθίζοντάς την σε κουβά με νερό.

Η εγκληματική τους δραστηριότητα εκτεινόταν σε πληθώρα περιοχών, μεταξύ των οποίων η Γλυφάδα, η Βούλα, η Κηφισιά, τα Βριλήσσια, το Κορωπί και η Παιανία. Τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για ανάλογα αδικήματα, κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρηματικά ποσά και τιμαλφή συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 865.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.