Μέχρι και χειροβομβίδα είχαν στην κατοχή τους οι νεαροί που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τους διανομείς φαγητού σε Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Κερατσίνι.

Έφτιαχναν ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο και έκαναν παραγγελίες από διάφορα καταστήματα εστίασης.

Όταν οι διανομείς έφταναν στο σημείο της παραγγελίας, διαπίστωναν ότι ήταν δρόμοι με αραιή κυκλοφορία και ελλιπή φωτισμό. Ήταν όμως κοντά στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, όπου στη συνέχεια έβρισκαν καταφύγιο.

Οι διανομείς, από την μία στιγμή στην άλλη, βρίσκονταν αντιμέτωποι με τους δράστες οι οποίοι «τους αιφνιδίαζαν, φορώντας κουκούλες full-face και απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, πτυσσόμενες ράβδους και πιστόλι και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, καθώς και το κουτί παραγγελίας που είχαν πραγματοποιήσει». Μάλιστα, «σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετούσαν τα μαχαίρια στο λαιμό των διανομέων, ενώ σε 4 περιπτώσεις, τραυμάτισαν τους διανομείς με γκλοπ και μαχαίρι».

Μόλις λήστευαν τους διανομείς, φρόντιζαν να ξεφορτωθούν τα κινητά τηλέφωνα.

Τέλος στη δράση τους, που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2025, έβαλαν Aστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας που την περασμένη Πέμπτη έκαναν επιχείρηση και συνέλαβαν «6 άτομα, ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών, που είναι κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατά συρροή, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων».

Μάλιστα, η σύλληψή τους δεν ήταν εύκολη, καθώς τα μέλη της σπείρας αντιστάθηκαν σθεναρά. Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

– χειροβομβίδα,

– ξίφος,

-2- γκλοπ,

-23- κινητά τηλέφωνα,

– μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

τρίφτης κάνναβης,

-4- μαχαίρια,

-2- μάσκες,

το χρηματικό ποσό των -520- ευρώ και ρουχισμός που χρησιμοποίησαν κατά τις αξιόποινες πράξεις.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά -9- περιπτώσεις ληστειών, καθώς και εμπρησμός οχήματος με δράστες τους 26χρονο και 21χρονο. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.