Τηλεφωνικές απάτες με λεία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ κατηγορείται ότι έκανε μια εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. «Χτυπούσαν» σε όλη τη χώρα και είχαν έτοιμες «επιχειρησιακές ομάδες» για να αρπάξουν τα χρήματα και τα κοσμήματα ανυποψίαστων πολιτών.

Είχαν «στήσει» τηλεφωνικό κέντρο και παρίσταναν τους λογιστές

Ειδικότερα, από τον Δεκέμβριο του 2025, το τηλεφωνικό κέντρο που είχαν «στήσει» στο Ζευγολατιό Κορίνθου οι «τηλεφωνητές» έπαιρναν συνεχώς τηλέφωνα «προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης».

Πάνω από 1,2 εκ. ευρώ η «λεία» – Συντονισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ, ενώ όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, για τη σύλληψή τους συνεργάστηκαν αστυνομικές υπηρεσίες από διάφορες περιοχές της χώρας, σε μια προσπάθεια να μην ξεφύγει κάποιο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Επτά συλλήψεις – Αναζητείται 23χρονη

Ειδικότερα, έγιναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή των Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κόρινθο. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες, απάτες με υπολογιστή, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 23χρονη.

Δείτε βίντεο από την έφοδο των αστυνομικών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί, παράλληλα με την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις απάτες, εξάρθρωσαν και εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην οποία δραστηριοποιούνταν μέλος της εγκληματικής ομάδας με τις απάτες. Κατά την διάρκεια της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον 2 ημεδαποί, 25 και 30 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον ένα μέλος.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 0,49 γραμμ. κοκαΐνης, 3,9 γραμμ. κάνναβης, 0,45 γραμμ. κρυσταλλική σκόνη, 2 γραμμ. άγνωστης προελεύσεως σκόνη και 2 φαρμακευτικά δισκία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.