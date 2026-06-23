Οικονομική ζημιά τεραστίων διαστάσεων, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες εκτιμήσεις ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, προκάλεσε στον ΔΕΔΔΗΕ ένα πολυμελές και άρτια οργανωμένο κύκλωμα που ειδικευόταν στις συστηματικές ρευματοκλοπές. Η εγκληματική οργάνωση δέχτηκε καίριο πλήγμα μετά από μια γιγαντιαία και ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι συντονισμένες έρευνες των Αρχών ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου. Την επιχείρηση διευθύνει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έχοντας ως κέντρο επιχειρήσεων τη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει στενή και διαρκής συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό των πειραγμένων υποδομών.

Εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις

Η μεθοδολογία της σπείρας χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνογνωσία. Στο στόχαστρο των μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, στους οποίους πραγματοποιούσαν άκρως εξειδικευμένες και δυσδιάκριτες τεχνικές παρεμβάσεις.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αλλοιώνουν τις ενδείξεις καταγραφής της καταναλωθείσας ενέργειας, «σβήνοντας» ουσιαστικά το πραγματικό κόστος λειτουργίας τόσο για λογαριασμό πολυτελών κατοικιών, όσο και για μεγάλους επαγγελματικούς χώρους με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

Εμπλέκονται 105 άτομα

Η ακτίνα δράσης του κυκλώματος δεν περιοριζόταν τοπικά, αλλά εκτεινόταν σε ολόκληρη σχεδόν την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, γεωγραφικά έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, καθώς και της Πελοποννήσου.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη τριών ανώτατων ηγετικών στελεχών, τα οποία φέρονται να είχαν τον ρόλο του εγκεφάλου και του συντονιστή των επιμέρους πυρήνων. Ωστόσο, οι διαστάσεις της υπόθεσης είναι τεράστιες, καθώς στο συνολικό κατηγορητήριο που σχηματίζεται περιλαμβάνονται ήδη 105 άτομα που βαρύνονται με την κατηγορία της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι σε ύποπτους μετρητές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία για το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης.