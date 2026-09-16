Μια σπείρα που ανατίναξε μηχάνημα ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, τα οποίο ήταν εγκατεστημένο σε σούπερ μάρκετ αφαιρώντας σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ παράλληλα έκλεβε και αυτοκίνητα, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία, μετά από οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας. Συνελήφθησαν δύο Έλληνες ηλικίας 44 και 29 ετών, οι οποίοι από τα τέλη του 2023, ξεκίνησαν την εγκληματική δράση τους, ενώ μετά από έρευνα στα σπίτια τους κατασχέθηκε μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι με γεμιστήρα με 7 φυσίγγια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη κλοπών οχημάτων και σε περίπτωση έκρηξης και αφαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού από ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και σε περιοχή της Κορινθίας, οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -2- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (ημεδαποί, ηλικίας 44 και 29 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και περί περιορισμών κατά τη μεταφορά – καύση φωτοβολίδων-βεγγαλικών πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, κατά τα τέλη του έτους 2023, είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών οχημάτων καθώς και διαρρήξεων ΑΤΜ Τραπεζικών Καταστημάτων, που ήταν εγκατεστημένα σε Super Market στην επαρχία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, το Δεκέμβριο του 2023, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κατασκεύασαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό με στέρεες εκρηκτικές ύλες, τον οποίο στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας οπλισμό, τοποθέτησαν σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή, ρυμούλκησαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε -43.420- ευρώ, και το φόρτωσαν σε έτερο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα με -7- φυσίγγια,

-2- ασύρματοι πομποδέκτες,

-4- ναυτικές φωτοβολίδες,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

-2- εγκέφαλοι αυτοκινήτων,

εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων,

μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίων οχημάτων,

ρολόι χειρός,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ, καθώς και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε επιπλέον -2- περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, κατά το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2023, σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση Αττικής».