Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε σπείρα που έκλεβε συστηματικά μπαταρίες λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί συνολικά 105 περιπτώσεις κλοπών μπαταριών, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 560.000 ευρώ.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε χθες, 23 Ιουνίου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Χαλκίδας, της Βοιωτίας και της Θήβας.

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός ως μέλη της σπείρας, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο ημεδαποί για την εμπλοκή τους στην υπόθεση ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, αρχικά εντόπιζαν στους στόχους τους και συγκέντρωναν πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα ασφαλείας.

Ακολούθως μετέβαιναν στην περιοχή με «επιχειρησιακά» οχήματα, παραβίαζαν τις εγκαταστάσεις των σταθμών βάσης και αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου από τον εσωτερικό εξοπλισμό και διοχέτευαν τις μπαταρίες στην αγορά μέσω δικτύου αποδοχής και μεταπώλησης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Σημειώνεται ότι, οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, χρησιμοποιούσαν κατά τις επικοινωνίες τους, κωδικοποιημένες φράσεις, όπως «τζάμια» ή «τζαμάκια» και τις χώριζαν σε «μικρές», χωρητικότητας των 100 Ah και «μεγάλες», χωρητικότητας των 150Ah.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος εκάστου μέλους ως εξής:

-Ένας 39χρονος, αποτελούσε το αρχηγικό μέλος, έχοντας διπλό ρόλο ως φυσικός αυτουργός και διαχειριστής του δικτύου της εκ νέου διοχέτευσης των μπαταριών στην αγορά. Ειδικότερα, η παρουσία του σε κάθε κλοπή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση της κλοπής, αναλαμβάνοντας ακόμα και ρόλο «τσιλιαδόρου», ενώ επιπλέον αναρτούσε σχετικές αγγελίες, παρέχοντας πληροφορίες και εγγυήσεις αναφορικά με την τοποθέτηση, χρήση και καλή λειτουργία των μπαταριών.

-Δύο 32χρονοι, αποτελούσαν τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης, έχοντας τον ρόλο φυσικών αυτουργών και ενεργώντας πάντα από κοινού με τον 39χρονο, με εναλλασσόμενους μεταξύ τους ρόλους. Μάλιστα, ο ένας απ’ τους δύο είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για κλοπές μπαταριών.

-Ο 52χρονος αλλοδαπός, είχε καθοριστικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, παρείχε πληροφορίες στον 39χρονο, σχετικά με τις εγκαταστάσεις, το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας των σταθμών βάσης, διευκολύνοντας σημαντικά τον σκοπό της ομάδας.

Τέλος, 58χρονος και 55χρονος, αποτελούσαν τη «σταθερή πελατεία» του 39χρονου και συνεπώς της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς λειτουργούσαν ως κλεπταποδόχοι, αφού φέρεται ότι γνώριζαν την παράνομη προέλευση των μπαταριών και κατά περίπτωση τις διέθεταν προς πώληση, είτε αγόραζαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την κανονική τους.

Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε πρόκυψε ότι, τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν τα «κέρδη» τους για την απόκτηση και κατοχή περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά jet ski), με σκοπό τη νομιμοποίηση της προέλευσής τους, ενώ παράλληλα έκαναν χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 7 έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων και κατασκευαστών

45.000 ευρώ, καθώς και 71.000 ευρώ εντός τραπεζικής θυρίδας

πλήθος κινητών τηλεφώνων

πλήθος τραπεζικών καρτών

συσκευή GPS

καραμπίνα και φυσίγγια

μαχαίρια, τσεκούρι και σιδερολοστό

2 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και

θαλάσσιο σκάφος αναψυχής (jet ski)