Στην εξάρθρωση τριμελούς σπείρας αποτελούμενης από δύο Έλληνες ηλικίας 54 και 30 ετών καθώς και μιας 34χρονης αλλοδαπής που έκλεβε περίπτερα στα βόρεια προάστεια της Αττικής, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Οι τρείς συλληφθέντες κατηγορούνται ότι τον τελευταίο μήνα λειτουργώντας ως ομάδα, πραγματοποίησαν αρκετές κλοπές εκ των οποίων έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο μαχαίρια και σπαθί.

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ.

«Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, Κηφισιάς, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Πεύκης – Λυκόβρυσης καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα (συμμορία) τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές προϊόντων κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από περίπτερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 5-8-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, -2- ημεδαποί, ηλικίας 54 και 30 ετών καθώς και 34χρονη αλλοδαπή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι κατά τον τελευταίο μήνα είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά επέλεγαν το περίπτερο-στόχο τους και στη συνέχεια προσέγγιζαν με όχημα το περίπτερο όπου αφαιρούσαν πλήθος προϊόντων.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -7- περιπτώσεις κλοπών προϊόντων από περίπτερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».