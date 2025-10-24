Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη οργανωμένης σπείρας που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στις κλοπές αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας εντόπιζαν οχήματα-στόχους, τα έκλεβαν και στη συνέχεια τα «νομιμοποιούσαν» τεχνητά, παραποιώντας τους αριθμούς πλαισίου και κυκλοφορίας.

Αφού αλλοίωναν τα στοιχεία τους, οι δράστες επαναδιέθεταν τα αυτοκίνητα στην αγορά, εμφανίζοντάς τα ως νόμιμα και προσφέροντάς τα προς πώληση είτε σε ανυποψίαστους αγοραστές είτε μέσω κυκλωμάτων μεταπώλησης.

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η συμμορία είχε αναπτύξει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο παραποίησης εγγράφων και πινακίδων, με εργαστήρια-«φαντάσματα» όπου αλλοιώνονταν τα στοιχεία των οχημάτων πριν αυτά επανεμφανιστούν στην κυκλοφορία.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της ομάδας ολοκληρώθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ, με συλλήψεις και κατασχέσεις οχημάτων και εγγράφων, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, πλαστογραφία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

«Κατά την διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής ομάδας ηλικίας 25, 28, 31, 40, 43, 45 και 49 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα 1 άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Όλοι τους κατηγορούνται για τετελεσμένες κλοπές και πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του έτους 2023 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση κλοπών οχημάτων, την μεταπώλησή τους και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα-στόχους, τα έκλεβαν και αφού προχωρούσαν στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους και την πλαστογράφηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, στη συνέχεια τα διέθεταν εκ νέου στην κυκλοφορία.

Μάλιστα ένας από τους συλληφθέντες είχε προβεί σε ψευδή δήλωση κλοπής του οχήματός του.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 8.845 ευρώ, καθώς και 2 κλαπέντα οχήματα.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από Κερατέα, Πειραιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Μαγούλα, Άνω Λιόσια και Ίλιον, ενώ η προανακριτική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την εξιχνίαση και περαιτέρω περιπτώσεων κλοπών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.»

Με πληροφορίες από: astynomia.gr