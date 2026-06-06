Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπραττε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιολικά πάρκα και εγκαταστάσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε Εύβοια και Αττική, έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Γ.Α.Δ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από μία συντονισμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που εξελίχθηκε την 1 και 2 Ιουνίου, συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 18 έως 43 ετών.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 μέλη, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί πλήρως από τις Αρχές.

Η ομάδα είχε διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο, ενώ ηγετικό ρόλο κατείχε ένας 38χρονος άνδρας.

Το κύκλωμα χτυπούσε κυρίως κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Αφού εντόπιζαν τα αιολικά πάρκα σε απομακρυσμένες περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, ξήλωναν τους μετασχηματιστές και τις καλωδιώσεις χαλκού και τα φόρτωναν σε μεγάλα οχήματα τύπου VAN.

Στη συνέχεια, τα κλοπιμαία μεταφέρονταν άμεσα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο επεξεργασίας και τεμαχισμού, το λεγόμενο «κοφτήριο», στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Εκεί, άλλα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν τη περεταίρω επεξεργασία και εκμετάλλευσή τους.

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη στην Εύβοια και τα ευρήματα των Αρχών

Η εξάρθρωση της σπείρας ξεκίνησε την 1η Ιουνίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις από τους κατηγορούμενους που εισέβαλαν σε αιολικό πάρκο σε οικισμό της Εύβοιας. Πλησίον των εγκαταστάσεων εντοπίστηκε ένας τεράστιος όγκος καλωδίων που μόλις είχαν αφαιρεθεί, ενώ μέσα στο όχημα διαφυγής βρέθηκαν σύνεργα κλοπής.

Ακολούθησαν παράλληλες έρευνες στις οικίες των δραστών και στο «κοφτήριο» του Ασπροπύργου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μεγάλος όγκος καλωδιώσεων ρεύματος, 5 κινητά τηλέφωνα, μικρή ποσότητα κάνναβης, αλλά και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομική έρευνα έχει οδηγήσει στην πλήρη εξιχνίαση 11 περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής.

Η συνολική αξία του ηλεκτρολογικού υλικού που κατάφεραν να αφαιρέσουν υπερβαίνει το ποσό των 110.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των τεράστιων καταστροφών που προκάλεσαν στις υποδομές.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και απείθεια.

Οι 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων 4 ταυτοποιημένων μελών.