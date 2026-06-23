Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, μια ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Στόχος είναι η πλήρης αποδόμηση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας είχαν ρημάξει κεντρικούς υποσταθμούς και κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Οι ταυτόχρονες έρευνες και έφοδοι των διωκτικών Αρχών επικεντρώνονται σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε τέσσερα άτομα, όλοι τους ελληνικής καταγωγής, που φέρονται να αποτελούν τον «πυρήνα» της σπείρας.

Μπαταρίες λιθίου και πανάκριβος εξοπλισμός

Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη. Τα μέλη της διέπρατταν τις κλοπές αποκλειστικά από κεντρικούς υποσταθμούς εταιρειών τηλεπικοινωνιών, αφαιρώντας ειδικές μπαταρίες λιθίου, καθώς και άλλα εξειδικευμένα, πανάκριβα τεχνικά εξαρτήματα. Τα κομμάτια αυτά έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος αγοράς και αντικατάστασης, ενώ διοχετεύονταν άμεσα στη μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως ο βασικός κλεπταποδόχος του κυκλώματος έχει ταυτοποιηθεί ένας άνδρας με καταγωγή από το Καζακστάν, ο οποίος παραλάμβανε και μεταποιούσε ή μεταπουλούσε τα κλοπιμαία.

Το εύρος της δράσης του κυκλώματος κρίνεται μεγάλο, καθώς οι Αρχές έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξιχνιάσουν συνολικά 105 διαπιστωμένες εγκληματικές πράξεις. Η ακτίνα των χτυπημάτων τους εκτεινόταν από την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα, μέχρι την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Η επίσημη κατανομή των κλοπών ανά περιοχή, διαμορφώνεται ως εξής: 48 στην Εύβοια, 24 στην Αττική, 11 στη Φθιώτιδα, 7 στη Βοιωτία, 4 στη Μαγνησία, 4 στη Λάρισα, 4 στην Κορινθία, 1 στην Φωκίδα, 1 στην Ηλεία και 1 στην Αργολίδα.

Οι έρευνες της ΔΑΟΕ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για την ταυτοποίηση τυχόν άλλων συνεργών, ενώ από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται νεότερη, αναλυτική ενημέρωση εντός των επόμενων ωρών με τον τελικό απολογισμό των κατασχεθέντων και των ζημιών.