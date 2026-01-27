Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία αρχικά παραποιούσε και έπειτα πωλούσε σε πολίτες.

Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, το πρωί της περασμένης Παρασκευής (23/01), συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας στην περιοχή του Κορωπίου κατά την οποία συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμη.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Προκύπτει από την έρευνα των Αρχών πως είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία προκειμένου να κλέβουν αυτοκίνητα και μετά από την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, τα πουλούσαν σε πολίτες που δεν είχα την παραμικρή ιδέα για τα παραπάνω εγκλήματα.

Πώς δρούσε η συμμορία

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα κλεμμένα οχήματα τα οδηγούσαν σε «αυτοσχέδιο» συνεργείο-φανοποιείο αυτοκινήτων, όπου αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου με σκοπό την διάθεσή τους προς πώληση.

Με τον τρόπο αυτό οι δράστες «νομιμοποιούσαν» τα εν λόγω οχήματα και ήταν έτοιμα προς πώληση.

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών εντοπίστηκε το «αυτοσχέδιο συνεργείο-φανοποιείο αυτοκινήτων» όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 οχήματα (3 αυτοκίνητα και μηχανή) τα οποία απασχολούσαν ως κλεμμένα, εκ των οποίων τα -2- είχαν παραποιηθεί και ήταν έτοιμα προς πώληση,

πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται.