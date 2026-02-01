Στη σύλληψη ενός 20χρονου αλλοδαπού, μέλους της συμμορίας που διέπραττε ληστείες εις βάρος ανηλίκων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων της Γ.Α.Δ.Α.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα των Αρχών, η οποία αποκάλυψε τη δράση οργανωμένης συμμορίας, που δρούσε από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο νεαρός μαζί με συνεργούς του, δύο εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, προσέγγιζαν ανήλικα άτομα και υπό την απειλή μαχαιριού ή τη χρήση σωματικής βίας, τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα και χρυσές αλυσίδες. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα διοχετεύονταν στη συνέχεια στην αγορά, με τον 20χρονο να πουλάει τις αλυσίδες έναντι χρηματικού ποσού, που ανερχόταν στα 700 ευρώ ανά τεμάχιο.

Από την προανακριτική διαδικασία έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις ληστειών, οι οποίες έλαβαν χώρα στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων, της Ηλιούπολης, του Ελληνικού, του Αγίου Δημητρίου, της Αργυρούπολης, του Ιλίου και των Αχαρνών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της συμμορίας.