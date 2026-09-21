Τέλος στη δράση νεανικής εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά κλοπές και απάτες στην Αττική έβαλαν οι Αρχές. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της ΟΠΚΕ, συνελήφθησαν το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2026 έξι μέλη της ομάδας, ηλικίας 17 έως 21 ετών. Η σύλληψή τους έγινε σε οικία βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα, την οποία χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακό «τηλεφωνικό κέντρο».

Σε βάρος των συλληφθέντων, που συνδέονται με συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για απείθεια.

Ο καταμερισμός ρόλων και το τηλεφωνικό «στρατηγείο»

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η συμμορία λειτουργούσε με αυστηρή δομή και ιεραρχία, χωρισμένη σε δύο βασικούς επιχειρησιακούς πυρήνες: την ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης και τις ομάδες πεδίου.

Η τηλεφωνική ομάδα είχε τον ηγετικό ρόλο. Εγκατεστημένα σε διάφορα σπίτια-κρησφύγετα στην Αττική, τα μέλη της εντόπιζαν τα στοιχεία υποψήφιων θυμάτων —κυρίως ηλικιωμένων— μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Στη συνέχεια, επικοινωνούσαν μαζί τους παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με πρόσχημα μια δήθεν επικίνδυνη διαρροή ρεύματος, προκαλούσαν τρόμο στους πολίτες, πείθοντάς τους ότι έπρεπε να δράσουν άμεσα.

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο και οι εναλλακτικές μεταμφιέσεις

Αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη ή τον φόβο των θυμάτων, τους καθοδηγούσαν να συγκεντρώσουν όλα τα χρηματικά ποσά και τα τιμαλφή τους μέσα σε αλουμινόχαρτο, σακούλες ή λεκάνες. Στη συνέχεια, τους έδιναν εντολή να τα τοποθετήσουν είτε κοντά στην είσοδο του σπιτιού είτε έξω από αυτήν.

Για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα αναγνώρισης ή σύλληψης, οι τηλεφωνητές κρατούσαν τα θύματα απασχολημένα στο τηλέφωνο όσο οι συνεργοί τους παραλάμβαναν τα κλοπιμαία, αποφεύγοντας κάθε οπτική ή φυσική επαφή. Παράλληλα, αν το αρχικό σενάριο δεν απέδιδε, οι δράστες δεν δίσταζαν να αλλάξουν τακτική, υποδυόμενοι αστυνομικούς ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα. Για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν δεκάδες «παπιά» καρτοκινητά (ενεργοποιημένα σε στοιχεία αλλοδαπών), τα οποία άλλαζαν συνεχώς.

Μόλις το θύμα πειθόταν και τοποθετούσε τα αξιοποιήσιμα αντικείμενα στο σημείο υποδεικνυόταν, η τηλεφωνική ομάδα ειδοποιούσε τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου. Αυτές βρίσκονταν ήδη σε κοντινή απόσταση με «επιχειρησιακά» οχήματα, έτοιμες να επέμβουν.

Αν τα τιμαλφή βρίσκονταν εκτός της οικίας, τα αφαιρούσαν αστραπιαία. Στην περίπτωση που είχαν τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, οι δράστες τρύπωναν στο σπίτι από κάποιο ανασφάλιστο σημείο (παράθυρο ή πόρτα) χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους ενοίκους.

Τα ευρήματα και η λεία των 240.000 ευρώ

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο «στρατηγείο» της συμμορίας στα Σπάτα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 12 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα

– 3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου με υποψήφια θύματα

– 5 πορτοφόλια

– 1 «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο

– Το χρηματικό ποσό των 335 ευρώ





Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις κλοπών και απατών, με τη συνολική λεία της οργάνωσης να ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Επιπλέον, από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι τα μέλη της εμπλέκονται σε τουλάχιστον 889 ακόμα απόπειρες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.