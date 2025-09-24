Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (24/09), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος της Αγίας Τριάδας, που ενώνει την Περαία με την Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το βανάκι παρεκτράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ντελαπάρει ενώ και μία καρότσα που μετέφερε διαλύθηκε ολοσχερώς. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν άλλα δύο οχήματα, στα οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές.Ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί εκτός από έναν ελαφρά τραυματισμένο άνδρα.

Η αστυνομία έφτασε έγκαιρα στο σημείο ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού.