Τουλάχιστον έξι φορές έχει νοσηλευτεί – κατά το παρελθόν – σε ψυχιατρική κλινική ο 45χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος εισέβαλε γυμνός πριν λίγες ημέρες σε καμπίνα τριών μαθητριών που ταξίδευαν στην Κρήτη, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Ο 45χρονος, διαμένει στο Ηράκλειο με τη μητέρα του και σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχτηκε μετά τη σύλληψή του από στελέχη του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, να μεταφερθεί για εκούσια νοσηλεία στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Το patris.gr αναφέρει ότι ο άνδρας αρχικά αιφνιδίασε και στη συνέχεια σόκαρε τις μαθήτριες, αφού τον είδαν να μπαίνει στην καμπίνα και να κλείνει την πόρτα.

Τις φωνές τους άκουσαν συμμαθητές τους, οι οποίοι κατάφεραν και τον απομάκρυναν, μέχρι να αναλάβει η ασφάλεια του πλοίου.