Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Ξεκινώντας χρονικά προς τα πίσω, σήμερα, εκτός από την τραγωδία στην “Βιολάντα”, σοβαρό εργατικό ατύχημα με 4 τραυματίες

Τέσσερις εργάτες τραυματίστηκαν σε εργασίες της ΕΥΑΘ

Το ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε εργασίες της ΕΥΑΘ. Οι εργασίες αφορούσαν τη σύνδεση νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ηφαιστίωνος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα σημειώθηκε με την ολοκλήρωση των εργασιών, την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία εκκένωσης του αέρα και εισροής των νερών στον αγωγό. Έσκασε το τμήμα του αγωγού και πετάχτηκαν κομμάτια τραυματίζοντας τρεις εργαζόμενους, ενώ ένας εργαζόμενος στροβιλιζόταν στον αέρα από τα νερά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όλοι υπέστησαν κατάγματα στα άκρα. Οι δύο παραμένουν στο νοσοκομείο και οι δύο που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, έφυγαν αφού αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά τους.

Εργαζόμενος τραυματίστηκε σε εργασίες ανακαίνισης ξενοδοχείου στη Ζάκυνθος

Σε σοβαρό κίνδυνο τέθηκε η ζωή εργαζόμενου στο Αργάσι της Ζακύνθου το απόγευμα του Σαββάτου (25/1/26), όταν εκτελώντας εργασίες ανακαίνισης σε ξενοδοχείο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε από τον δεύτερο όροφο, από ύψος περίπου έξι μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο ένα του πόδι.

Από το Εργατικό Κέντρο του νησιού καταγγέλλεται ότι δεν υπήρχε κανένα μέτρο προστασίας στο χώρο, ενώ ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Ακρωτηριασμός δαχτύλων εργάτριας σε εργοστάσιο τροφίμων

Το ίδιο Σάββατο (25/1/26), ένα ακόμη σοβαρό εργατικό ατύχημα ήρθε να αναδείξει τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας, καθώς εργάτρια σε εργοστάσιο παρασκευής τροφίμων στην Αττική ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλα από μηχανή κοπής λαχανικών, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του συνδικάτου για τους κινδύνους.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η εργαζόμενη περνούσε λαχανικά από μηχάνημα κοπής, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες της προκάλεσε ακρωτηριασμό στα δάχτυλα του ενός χεριού. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Εργατικό ατύχημα με δύο τραυματίες στον ΟΑΚΑ

Την περασμένη βδομάδα, εργατικό ατύχημα έγινε το πρωί (23/1/26) στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εργάτες έπεσαν από ύψος περίπου 5 μέτρων, κατά την διάρκεια εργασιών.

Οι δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες, μέσα από καλάθι ανυψωτικού μηχανήματος. Για άγνωστους λόγους ο βραχίονας ανύψωσης έσπασε και οι δύο εργάτες έπεσαν στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, ο ένας ελαφρύτερα και ο άλλος λίγο πιο σοβαρά, με αποτέλεσμα να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Άμεσα στο σημείο του εργατικού ατυχήματος μετέβη κλιμάκιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας το οποίο διαπίστωσε την έλλειψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

63 χρονών (!) εργάτης πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε εργοτάξιο στην Ποντοκώμη

Μπορεί να θεωρηθεί η ανακοπή καρδιάς ως εργατικό ατύχημα; Φυσικά και μπορεί, σε μια χώρα που οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, εκτελώντας μάλιστα σκληρές εργασίες για τις οποίες θα πρέπει να είναι νεότεροι και υγιείς.

Ο 63χρονος εργάτης πέθανε από ανακοπή καρδιάς ενώ δούλευε σε εργοτάξιο κατασκευής φωτοβολταϊκου πάρκου στην Ποντοκώμη, σύμφωνα με την καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων Κοζάνης και του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτ. Μακεδονίας (ΣΕΕΕΝ).

Τα Σωματεία αφού εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους απαίτησαν «να ερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του από τους αρμόδιους φορείς, για το αν ο εργαζόμενος είχε εξεταστεί από γιατρό εργασίας ή αν ήταν ενημερωμένη η εταιρία που εργαζόταν για το ενδεχόμενο να έπασχε από κάποιο χρόνιο νόσημα ή άλλη επαγγελματική ασθένεια».

Να σημειωθεί ότι η περασμένη χρονιά έκλεισε επίσης «ματωμένα», από το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Little Athens στο Ελληνικό, όπου 27χρονος οικοδόμος έχασε τη ζωή του επειδή απουσίαζαν μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου. Μάλιστα μία εβδομάδα μετά, στις 11 Δεκεμβρίου 2025, νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού.

Το Σωματείο σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι βαρύ φορτίο έπεσε από γερανό και πλάκωσε τον εργάτη. «Μάλιστα το “ατύχημα” σημειώθηκε στο ίδιο σημείο, εκεί όπου χτίζεται το “Little Athens”, στο εργοτάξιο της ΕΛΕΜΚΑ του Μυτιληναίου» ενημερώνει.