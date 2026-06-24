Νέα αιφνιδιαστική έφοδος της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/6) στις φυλακές Αγ. Στεφάνου Πατρών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών ενώ συνελήφθησαν έξι κρατούμενοι.

Παρά τους συνεχείς θανάτους κρατουμένων στο εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα, λόγω χρήσης ναρκωτικών, εξακολουθούν να περνάνε ποσότητες διάφορων ουσιών και σκευασμάτων και να γίνεται διακίνηση ανάμεσα στους κρατουμένους.

Δεν είναι τυχαίο ότι και στις τελευταίες τρεις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στη συγκεκριμένη φυλακή εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Έτσι αργά χθες το βράδυ (23/6) πολυμελής ομάδα αστυνομικών, με την συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και παρουσία εισαγγελέα έκαναν εκτενείς ελέγχους σε κελιά κρατουμένων.

Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν 6 άτομα (5 αλλοδαποί και ένας Έλληνας). Τρεις για διακίνηση, δύο για κατοχή ναρκωτικών και ένας για κατοχή κινητού.

Μεταξύ των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν ήταν ποσότητες μεθαμφεταμίνης, συνθετικής κάνναβης και χαπιών.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στο εισαγγελέα.