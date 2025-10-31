Έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές, είναι ο απολογισμός της εφόδου της αστυνομίας στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, στο κέντρο του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10).

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που δημοσίευσε το Cretalive, τέσσερις νεαροί άνδρες και δύο κοπέλες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση κατά του πρώην Υπουργού Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο. Όλοι οι συλληφθέντες είναι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 34 ετών.

Δείτε βίντεο από την έφοδο της Αστυνομίας:

Από την ΕΛ.ΑΣ υποστηρίζεται ότι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου είχαν “σαρώσει” τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή γύρω από το σημείο, που έγινε η επίθεση στον πρώην Υπουργό και την οικογένεια του. Μάλιστα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι είχαν ταυτοποιήσει τους έξι συλληφθέντες πριν την εισβολή των Αρχών στον Ευαγγελισμό.

Μεταξύ άλλων, στις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν στο χώρο της κατάληψης ρόπαλα, αντιασφυξιογόνες μάσκες, ασπίδες, πυροσβεστήρες.

Από τους συλληφθέντες, οι δύο κοπέλες ηλικίας 26 και 29 ετών, και τρεις άνδρες, 34, 33 και 26 ετών, βρέθηκαν να κοιμούνται μέσα στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, ενώ υπήρξε και μια ακόμα σύλληψη ενός 27χρονου Κρητικού, μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, στην πόλη του Ηρακλείου.

Για την υπόθεση αναφέρεται ότι θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. τις επόμενες ώρες.

Α.Κ.