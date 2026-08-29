Στη σύλληψη έξι ατόμων σε Μύκονο και Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές κατά το διήμερο 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στο Νότιο Αιγαίο για την τήρηση της νομοθεσίας περί αιγιαλού.

Οι συλληφθέντες, νόμιμοι εκπρόσωποι και υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατηγορούνται για παράνομη κατάληψη τμημάτων των παραλιών με ομπρελοκαθίσματα και τραπεζοκαθίσματα, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα.

Πέντε συλλήψεις στη Μύκονο και μία στη Ρόδο

Στη Μύκονο, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων, ηλικίας από 40 έως 62 ετών.

Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες, ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, είχαν προχωρήσει σε παράνομη κατάληψη τμημάτων του αιγιαλού, αναπτύσσοντας εκτεταμένα τραπεζοκαθίσματα και ομπρελοκαθίσματα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εξοπλισμός των καταστημάτων είχε τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων μέτρων από την ακτογραμμή, παραβιάζοντας κατάφορα την ισχύουσα νομοθεσία και καθιστώντας αδύνατη την ελεύθερη διέλευση των λουόμενων και την πρόσβασή τους στη θάλασσα.

Αντίστοιχα, στη Ρόδο, συνελήφθη ένας 46χρονος, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί στην παράνομη κατάληψη τμήματος του αιγιαλού με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στερώντας τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου από τους πολίτες.